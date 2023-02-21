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Прокуратура в Казани обжалует приговор по делу «Свидетелей Иеговы»*
Прокуратура Вахитовского района Казани намерена обжаловать приговор по делу «Свидетелей Иеговы»*, оглашенный накануне, 20 февраля, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По мнению прокуратуры, фигурантам назначено слишком мягкое наказание.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вчера Вахитовский районный суд Казани поставил точку в деле «Свидетелей Иеговы»* – супругов Лейсан и Андрея Бочкаревых, а также их приятельницы Татьяны Обижествит. Все трое обвинялись в создании ячейки экстремистской организации и участии в ней.
В прениях прокурор запросил для троих иеговистов* больше 20 лет лишения свободы, однако приговор суда оказался в разы мягче того, что запрашивало гособвинение: двое фигурантов отделались условными сроками, а третий – организатор казанской ячейки и их старейшина – успел отсидеть весь свой срок в СИЗО.
* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ
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