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Прокуратура убедится в соблюдении прав пассажиров рейсов, не принятых аэропортом Казань
Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, не принятых аэропортом «Казань» по метеоусловиям, сообщили в ведомстве.
Напомним, несколько рейсов, следовавших в аэропорт «Казань» из-за плохой видимости и сильного ветра были направлены в аэропорты Екатеринбурга, Уфы и Самары.
Авиакомпаниями пассажирам оказываются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил на период ожидания вылета в аэропорт Казань.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Уфы и Самары. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Работниками прокуратуры в аэропортах Казани, Самары и Уфы организованы мобильные приемные для пассажиров.
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