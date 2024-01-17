Прокуратура убедится в соблюдении прав пассажиров рейсов, не принятых аэропортом Казань

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, не принятых аэропортом «Казань» по метеоусловиям, сообщили в ведомстве.

Напомним, несколько рейсов, следовавших в аэропорт «Казань» из-за плохой видимости и сильного ветра были направлены в аэропорты Екатеринбурга, Уфы и Самары.

Авиакомпаниями пассажирам оказываются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил на период ожидания вылета в аэропорт Казань.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Уфы и Самары. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Работниками прокуратуры в аэропортах Казани, Самары и Уфы организованы мобильные приемные для пассажиров.