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Из-за непогоды несколько авиарейсов в Казань ушли на запасные аэродромы
В ночь 16 на 17 января из-за порывов ветра до 20 метров в секунду и видимости менее 2 тысяч метров несколько рейсов не смогли приземлиться в Казани, сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин
На запасные аэродромы ушли самолеты, выполняющие рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка.
Ранее мы сообщали, что несколько рейсов были задержаны из-за сильных порывов ветра и плохой видимости. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. Им предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице.
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