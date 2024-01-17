Из-за непогоды несколько авиарейсов в Казань ушли на запасные аэродромы

В ночь 16 на 17 января из-за порывов ветра до 20 метров в секунду и видимости менее 2 тысяч метров несколько рейсов не смогли приземлиться в Казани, сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин

На запасные аэродромы ушли самолеты, выполняющие рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка.

Ранее мы сообщали, что несколько рейсов были задержаны из-за сильных порывов ветра и плохой видимости. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. Им предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице.