Прокуратура требует возбудить дело на опекуна 92-летней ветерана войны в Чистополе

Надзорное ведомство Чистополя потребовало возбудить уголовное дело на опекуна 92-летней труженицы тыла, ветерана Великой Отечественной войны, которая жила в доме без горячей воды и туалета. Прокуратура направила в полицию материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

Кроме того, после вмешательства надзорного ведомства власти Чистополя организовали во дворе дома обустройство временного санузла. Решается вопрос о предоставлении ветерану благоустроенного жилья из манёвренного фонда. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что органы опеки Чистополя два года не навещали ветерана войны, а ее опекун – дочь пожилой женщины – с 2017 года зарегистрирована в Казани.