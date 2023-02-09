Прокуратура требует от УК отремонтировать дом в Казани, у которого рухнула часть фасада

Прокуроры Московского района Казани проверили информацию об обрушении части фасада дома на Рахимова, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что произошел инцидент в районе 17.00 7 февраля. Над подъездом №2 и по периметру над кровлей многоквартирного дома №9 частично обрушилась кирпичная кладка. Одна из местных жительниц рассказала о случившемся в УК.

В процессе осмотра дома специалисты выявили и другие нарушения. Например, провалившийся пол под лестничным маршем в первом подъезде, трещины на стенах во втором подъезде, на которых отсутствовали маяки для наблюдения за деформациями. Кроме того, был открыт вход на чердак.

Трехэтажный кирпичный дома 1941 года постройки был в 2020 году признан аварийным, но в действующую муниципальную программу расселения включен не был. С сентября 2006 года этим домом управляет ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района».

По закону УК должна обеспечивать надлежащее содержание дома, организовывать работы для обнаружения нарушений отделки фасада, следить за повреждениями в кладке, ослаблениями или нарушениями связей между конструкциями, а также разрабатывать и реализовывать план по восстановительным работам.

Выяснилось, что своевременно проблемные места выявлены не были, повреждения никто не устранил, из-за чего частично обрушилась кладка фасада.

В адрес руководителя ООО «УК ЖКХ Московского района» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улице Рахимова в Казани обрушилась часть фасада трехэтажного дома.