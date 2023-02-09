Прокуратура проверяет информацию об обрушении части фасада жилого дома в Казани

В СМИ появилась информация, что на улице Рахимова в Казани обрушилась часть фасада жилого трехэтажного дома.

Прокуратура Московского района Казани начала проверку информации об инциденте, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Представитель надзорного ведомства выехал на место инцидента. Обстоятельства случившегося выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования», – пояснил Галиев.