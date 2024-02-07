Прокуратура требует наказать владелицу здания в Казани, с крыши которого не чистят снег

Прокуратура требует привлечь к ответственности владелицу здания в Казани крышу которого не очищают от снега, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее мы рассказывали, что с крыши дома на Ботанической улице сошел крупный пласт снега и льда. Местная жительница обратилась в экстренные службы, потому что ей показалось, что снегом завалило двух маленьких девочек.

Несмотря на то, что вызов был ложным, прокуратура возбудила в отношении собственники здания административное дело о нарушении правил благоустройства, а также потребовала наказать подчиненных сотрудников, отвечающих за обслуживание объекта, в том числе за очистку крыши от снега и наледи.