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Прокуратура требует наказать владелицу здания в Казани, с крыши которого не чистят снег
Прокуратура требует привлечь к ответственности владелицу здания в Казани крышу которого не очищают от снега, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее мы рассказывали, что с крыши дома на Ботанической улице сошел крупный пласт снега и льда. Местная жительница обратилась в экстренные службы, потому что ей показалось, что снегом завалило двух маленьких девочек.
Несмотря на то, что вызов был ложным, прокуратура возбудила в отношении собственники здания административное дело о нарушении правил благоустройства, а также потребовала наказать подчиненных сотрудников, отвечающих за обслуживание объекта, в том числе за очистку крыши от снега и наледи.
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