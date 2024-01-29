В Казани сотрудников МЧС вызвали спасти детей, которых якобы завалило снегом с крыши

Сегодня вечером в экстренные службы поступило сообщение, что во дворе дома на Роторной улице случилась трагедия, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожилая женщина увидела, как под сход снега и льда с крыши попали две маленькие девочки.

На место прибыли пожарные, спасатели, полицейские и медики.

Расчистив снежные завалы, сотрудники экстренных служб никого не обнаружили. Вызов оказался ложным.