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Происшествия 29 января 2024 22:01

В Казани сотрудников МЧС вызвали спасти детей, которых якобы завалило снегом с крыши

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Сегодня вечером в экстренные службы поступило сообщение, что во дворе дома на Роторной улице случилась трагедия, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожилая женщина увидела, как под сход снега и льда с крыши попали две маленькие девочки.

На место прибыли пожарные, спасатели, полицейские и медики.

Расчистив снежные завалы, сотрудники экстренных служб никого не обнаружили. Вызов оказался ложным.

#Спасли детей
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