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Прокуратура требует наказать дорожников после массового ДТП в Мамадышском районе
Прокуратура завершила проверку после массового ДТП на трассе в Мамадышском районе Татарстана, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, 16 января на 958-м км трассы М7 возле села Нижние Яки в Мамадышском районе произошло массовое ДТП. На заснеженной трассе столкнулись несколько легковых автомобилей, фур и «ГАЗелей».
«Выявлены нарушения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог», – отметили в прокуратуре.
В адрес руководителя компании «Татавтодор» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, а также о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Кроме того, материалы переданы в следственные органы для организации доследственной проверки.
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