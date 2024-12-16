Прокуратура требует, чтобы «Водоканал» ответил за два ДТП из-за льда на дорогах Казани

Прокуратура Советского района Казани требует, чтобы «Водоканал» ответил за два ДТП из-за льда на дорогах.

«Татар-информ» рассказывал, что в ноябре в соцсетях появилось видео, где автомобиль «Лада Калина» опрокинулся на улице Космонавтов в Казани.

В этот же день на этом же месте автомобиль Suzuki слетел с дороги. Обе легковушки получили серьезные повреждения.

Как показала проверка прокуратуры, причиной ДТП стал лед на дороге, который образовался из-за длительной течи воды, которую МУП «Водоканал» не устранял на протяжении месяца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».