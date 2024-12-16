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Прокуратура требует, чтобы «Водоканал» ответил за два ДТП из-за льда на дорогах Казани
Прокуратура Советского района Казани требует, чтобы «Водоканал» ответил за два ДТП из-за льда на дорогах.
«Татар-информ» рассказывал, что в ноябре в соцсетях появилось видео, где автомобиль «Лада Калина» опрокинулся на улице Космонавтов в Казани.
В этот же день на этом же месте автомобиль Suzuki слетел с дороги. Обе легковушки получили серьезные повреждения.
Как показала проверка прокуратуры, причиной ДТП стал лед на дороге, который образовался из-за длительной течи воды, которую МУП «Водоканал» не устранял на протяжении месяца.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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