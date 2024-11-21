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Происшествия 21 ноября 2024 13:02

На видео попало, как в Казани легковушка улетела в кювет, водителя увезли в больницу

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Появилось видео ДТП, в котором 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» наехала на бордюр и вылетела в кювет.

Водителя госпитализировали в больницу.

ДТП произошло сегодня утром на улице Космонавтов. Женщина ехала в направлении Мамадышского тракта.

Расследование ДТП и выяснение подробностей продолжается.

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