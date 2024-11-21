На видео попало, как в Казани легковушка улетела в кювет, водителя увезли в больницу

Появилось видео ДТП, в котором 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» наехала на бордюр и вылетела в кювет.

Водителя госпитализировали в больницу.

ДТП произошло сегодня утром на улице Космонавтов. Женщина ехала в направлении Мамадышского тракта.

Расследование ДТП и выяснение подробностей продолжается.