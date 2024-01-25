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Прокуратура считает, что мать погибшей в Черемшане девочки нужно лишить родительских прав
Прокуратура Черемшанского района закончила проверку, инициированную после гибели 7-летней девочки на пожаре в частном доме, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, трагический случай произошел в селе Черемшан. На заречной улице загорелся дом. Прибывшие огнеборцы вывели из него женщину с ребенком. Пострадавших госпитализировали в Черемшанскую ЦРБ. К сожалению, после реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть 7-летней девочки. Ее 36-летняя мама впала в кому.
В процессе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Выяснилось, что с июля 2021 года семья, в которой воспитывалась девочка, находилась под патронатом районного отдела соцзащиты, но в феврале 2022 года ее с учета сняли из-за «частичного устранения причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних».
Между тем мать погибшей продолжала злоупотреблять спиртными напитками, неоднократно привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
Кроме того, в отдел образования неоднократно поступали сигналы из образовательных учреждений о том, что дети без уважительных причин не посещают занятия.
В июне 2023 года в отношении женщины даже возбудили уголовное дело о нанесении побоев несовершеннолетнему сыну.
Таким образом, несмотря на имеющиеся сигналы о неблагополучии, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, отдела образования, подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД, муниципального социально-реабилитационного консилиума, а также отдела опеки и попечительства не приняли меры к постановке на учет и организации профилактической работы в отношении семьи, находящейся в социально опасном положении.
Прокуратура внесла в адрес руководителей указанных органов системы профилактики представления об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских обязанностей в отношении двоих детей, которые находятся на попечении близких родственников. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей.
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