На пожаре в селе Черемшан погибла семилетняя девочка

В селе Черемшан на Заречной улице загорелся одноэтажный дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место огнеборцы вывели из дома женщину с ребенком и передали их врачам.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пострадавших госпитализировали в Черемшанскую ЦРБ. К сожалению, после реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть 7-летней девочки. Ее 36-летняя мама находится в больнице в коме.

Площадь горения составила 20 квадратных метров. Причину пожара выясняют специалисты.

На место происшествия выехал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура организовала проверку для выяснения причин и обстоятельств случившегося. Также будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.