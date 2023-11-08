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Прокуратура РТ взяла на контроль сообщение о мужчине, который совратил подростка
Прокурор Татарстана поручил взять на особый контроль проверку сообщения о противоправных действиях в отношении женщины и ее несовершеннолетних детей.
Соответствующее поручение глава ведомства Альберт Суяргулов дал сегодня профильному подразделению аппарата надзорного ведомства.
Напомним, в эфире программы одного из федеральных телеканалов жительница республики сообщила, что, когда ей было 16 лет, ее изнасиловал мужчина. Впоследствии он стал отцом ее пятерых детей, которых также истязал.
В результате следователи организовали процессуальную проверку. В свою очередь Александр Бастрыкин поручил представить доклад по организованной проверке, а также обо всех доводах, озвученных в передаче.
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