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Руc Тат
Происшествия 8 ноября 2023 18:51

Прокуратура РТ взяла на контроль сообщение о мужчине, который совратил подростка

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Прокурор Татарстана поручил взять на особый контроль проверку сообщения о противоправных действиях в отношении женщины и ее несовершеннолетних детей.

Соответствующее поручение глава ведомства Альберт Суяргулов дал сегодня профильному подразделению аппарата надзорного ведомства.

Напомним, в эфире программы одного из федеральных телеканалов жительница республики сообщила, что, когда ей было 16 лет, ее изнасиловал мужчина. Впоследствии он стал отцом ее пятерых детей, которых также истязал.

В результате следователи организовали процессуальную проверку. В свою очередь Александр Бастрыкин поручил представить доклад по организованной проверке, а также обо всех доводах, озвученных в передаче.

#изнасилование #истязание ребенка #Прокуратура РТ
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