Главе СК доложат о мужчине в РТ, который изнасиловал подростка, а после истязал их детей

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о совершении противоправных действий в отношении женщины и ее несовершеннолетних детей в Татарстане. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

В эфире программы одного из федеральных телеканалов жительница республики сообщила, что, когда ей было 16 лет, ее изнасиловал мужчина. Впоследствии он стал отцом ее пятерых детей, которых также истязал.

В результате следователи организовали процессуальную проверку. Глава ведомства поручил представить доклад по организованной проверке, а также обо всех доводах, озвученных в передаче.