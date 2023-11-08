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Главе СК доложат о мужчине в РТ, который изнасиловал подростка, а после истязал их детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о совершении противоправных действий в отношении женщины и ее несовершеннолетних детей в Татарстане. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
В эфире программы одного из федеральных телеканалов жительница республики сообщила, что, когда ей было 16 лет, ее изнасиловал мужчина. Впоследствии он стал отцом ее пятерых детей, которых также истязал.
В результате следователи организовали процессуальную проверку. Глава ведомства поручил представить доклад по организованной проверке, а также обо всех доводах, озвученных в передаче.
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