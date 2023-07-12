Прокуратура РТ проводит проверку после гибели мужчины и женщины в реке Меша

Доследственная проверка проводится прокуратурой РТ после того, как в реке Меша обнаружили автомобиль с двумя погибшими, сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал заместитель прокурора района Марат Гималтдинов.

Фото: © прокуратура РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестречинском районе неподалеку от деревни Карповка спасатели извлекли из воды Citroen, в котором обнаружили тела 34-летнего мужчины и 37-летней женщины.

По предварительным данным, водитель автомобиля, не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку.