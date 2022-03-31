Дело КПК «Рост»: четверо организаторов финансовой пирамиды вышли на свободу

Четверых освободили из СИЗО, трое остались за решеткой, но срок убавили на год – сегодня Верховный суд Татарстана вынес решение по апелляционной жалобе организаторам масштабной финансовой пирамиды «Рост». Подсудимые пытались обжаловать свой приговор и настаивали на своей невиновности. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Десятки обманутых вкладчиков финансовой пирамиды КПК «Рост» собрались сегодня в атриуме Верховного суда РТ Фото: © Елена Саляхов / «Татар-информ»

Десятки человек собрались сегодня в атриуме Верховного суда РТ. Просторное помещение – единственное, которое смогло вместить в себя такое количество участников процесса. Почти все – обманутые вкладчики финансовой пирамиды КПК «Рост». Сегодня Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу по приговору организаторам пирамиды.

Точку в самом масштабном уголовном деле в Татарстане поставил Вахитовский районный суд Казани в ноябре 2020 года. На скамье подсудимых оказались семь человек – организатор «Роста» Андрей Макаров, его сестра и главбух организации Наталья, экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов, Вадим Еникеев, имеющий двойное гражданство России и США, а также Алексей Гречко, Роберт Гарипов и Александр Бурнаев.

Всем было предъявлено обвинение в мошенничестве, ущерб следствие оценило в полтора миллиарда рублей. Обманутыми оказались свыше трех с половиной тысяч вкладчиков, уголовное дело насчитывало свыше 850 томов.

Приговором суда на всех они получили почти 80 лет за решеткой. Главу «Роста» Андрея Макарова приговорили к тринадцати с половиной годам колонии особого режима. Его сестра Наталья Макарова отправилась за решетку на двенадцать с половиной лет.

В ноябре 2020 года Сергея Харламова приговорили к двенадцати годам колонии общего режима Фото: © Елена Саляхов / архив «Татар-информ»

Сергея Харламова приговорили к двенадцати годам колонии общего режима. Такой же срок получил Александр Бурнаев. Роберт Гарипов отправился за решетку на десять лет, а Вадим Еникеев и Алексей Гречко получили по девять лет.

Дело «Роста» дошло до Верховного суда РТ

Старт рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде РТ прошел без сюрпризов. Первый процесс стартовал спустя ровно год после вердикта Вахитовского районного суда. Осужденные заявляли, что не согласны с его решением. Гречко, Еникеев и Гарипов настаивали на перерасчете сроков лишения свободы, якобы суд не учел срок их нахождения в СИЗО. По их подсчетам, они должны были уже выйти на свободу.

«Уже летом я отбыл свое наказание, прошу изменить мне меру пресечения и выпустить из СИЗО. К тому же никакого преступления я не совершал, прошу обоснованного решения суда», – настаивал Алексей Гречко.

Первый процесс стартовал спустя ровно год после вердикта Вахитовского районного суда. Осужденные заявляли, что не согласны с его решением Фото: © Елена Саляхов / «Татар-информ»

Остальные осужденные настаивали на полном оправдании. Как и прежде, глава «Роста» Андрей Макаров утверждал, что похищать деньги он не собирался, трудности с выплатами процентов вкладчикам он связал с кризисом 2014 года. До этого, по его словам, компания работала добросовестно, расширялась и даже планировала реализовать масштабные проекты, например строительство торгового центра или газоэлектростанции.

«Организация существовала много лет. Все это время мы исправно выполняли свои обязательства перед вкладчиками. Каким образом мы вводили людей в заблуждение? Фирма была зарегистрирована легально. Мы исправно платили налоги», – уверял Макаров.

Адвокат экс-капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова Владимир Гусев в очередной раз напомнил в Верховном суде РТ, что его подзащитный к мошенничеству никакого отношения не имеет.

«Мой подзащитный свою вину полностью не признает. Его использовали как медийное лицо. В принципе, он пытался донести до вкладчиков некие свои идеи, что так уже не работают, предлагал другое развитие КПК, бизнеса», – рассказал адвокат Харламова Владимир Гусев.

Как и прежде, глава «Роста» Андрей Макаров утверждал, что похищать деньги он не собирался Фото: © Елена Саляхов / архив «Татар-информ»

Заложила квартиру и отнесла в «Рост»

Андрей Макаров вместе со своей сестрой Натальей основали КПК «Рост» в 2011 году. Фирма начала активно развиваться, и за считанные месяцы она разрослась по всей России. Филиалы «Роста» начали открываться в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Чебоксарах, Перми и даже в Санкт-Петербурге и Москве.

Реклама в газетах, на баннерах, в СМИ, отзывы «удачливых» вкладчиков, семинары, на которых в красках рассказывали о том, как круто можно поменять свою жизнь, – все это привлекало толпы новых вкладчиков. В общей сложности у КПК «Рост» по всей стране работали более 40 офисов. Число вкладчиков выросло до 7 тысяч человек. Однако в 2014 году фирма перестала выплачивать проценты вкладчикам, а в 2015 году «Рост» потерпел крах, по всей стране начали закрываться офисы. Сейчас обманутые вкладчики обивают пороги суда и пытаются вернуть свои деньги, большинство из них – пенсионеры.

«Одна из потерпевших продала свою квартиру, чтобы отнести деньги в "Рост". Это почти пять миллионов рублей! Последнее время она на процессы уже не ходит, но она всегда держалась стойко, не показывала своих эмоций, но вы представляете, каково остаться без квартиры?» – рассказала одна из обманутых вкладчиц перед началом оглашения приговора в Верховном суде РТ.

Выяснилось, что многие вкладчики не согласны с приговором не только в части назначенных сроков организаторам пирамиды, но и в сумме ущерба. Многим суд постановил выплатить ту сумму, которую они внесли, без учета процентов.

Выяснилось, что многие вкладчики не согласны с приговором не только в части назначенных сроков организаторам пирамиды, но и в сумме ущерба Фото: © Елена Саляхов / «Татар-информ»

«Я отнес туда полтора миллиона и должен был по договору получить уже два. Почему суд не учел положенные мне проценты? Я должен был получить деньги уже со всеми процентами. Но выплаты прекратились, они ссылались на то, что возникли трудности, и предлагали переоформить договор», – возмущался обманутый вкладчик Юрий Маслов.

Так или иначе, но вопрос возвращения денег остается открытым. Решением Верховного суда республики иски на возмещение ущерба теперь должны рассматриваться с нуля в гражданском порядке.

Что касается сроков лишения свободы, некоторым осужденным сегодня улыбнулась удача – главбуха «Роста» и сестру Андрея Макарова Наталью было решено освободить из СИЗО. Суд снизил ей срок на один год и отсрочил его исполнение до 14-летия ее сына. Из СИЗО также выпустили сегодня Роберта Гарипова, Вадима Еникеева и Алексея Гречко – суд убавил им срок на один год и зачел в срок наказания время содержания под стражей.

Андрею Макарову, Сергею Харламову и Александру Бурнаеву срок уменьшили на год, однако оставшееся время они проведут за решеткой.