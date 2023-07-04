Прокуратура РТ просит назначить более тяжкое наказание сотрудникам банка за кражу 50 млн

Прокуратура обжалует обвинительный приговор в отношении 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов одного из челнинских банков.

По мнению гособвинителей, судебное решение является необоснованным в части несоответствия назначенного наказания тяжести содеянного и наступивших последствий. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Набережночелнинский городской суд РТ вынес приговор 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшему менеджеру одного из банков за кражу более 50 млн рублей. Суд назначил заведующей кассой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, второй соучастнице – 4 года в колонии общего режима.

Напомним, гособвинитель запросил для подсудимых 8,5 и 10 лет колонии.

Вопрос об обжаловании приговора будет решаться после изучения судебного акта и протокола судебного заседания.