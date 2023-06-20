Суд вынес приговор кассиру и менеджеру челнинского банка за кражу более 50 млн рублей

В Набережных Челнах вынесли приговор 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшему менеджеру одного из банков за кражу более 50 млн рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что женщины вступили в сговор и забрали из банковской ячейки около 15 млн рублей, принадлежащих бизнесмену. Позднее клиент пришел забирать деньги и обнаружил вместо реальной наличности купюры банка приколов.

Кроме того, кассир и менеджер банка похитили из хранилища банка еще 25 млн рублей.

Одна из соучастниц также признана виновной в хищении. Под предлогом приобретения дорогостоящего оборудования для частной клиники женщина похитила у 4 человек более 17 млн рублей.

Свою вину подсудимые признали частично.

Суд назначил заведующей кассой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, второй соучастнице – 4 года в колонии общего режима.