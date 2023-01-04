Прокуратура РТ начала проверку после ДТП, в котором погибли три человека

Прокуратура Татарстана начала проверку после ДТП в Бугульминском районе, где погибли три человека, и еще двое, в том числе маленький ребенок, пострадали. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Бугульминскому городскому прокурору поручено проверить соблюдение требований безопасности дорожного движения с привлечением специалистов профильных ведомств», – уточнил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 2 января в Бугульминском районе республики произошла страшная авария – столкнулись Honda и Opel.

На месте от полученных травм скончались водитель и пассажирка Honda. В больницу с тяжелыми травмами были доставлены 53-летняя женщина и 2-летний ребенок, которые были пассажирами Honda, а также водитель Opel. 53-летняя пассажирка в день аварии скончалась от полученных травм в больнице.

По данным «Татар-информа», в аварии погибла мать с двумя дочерьми.