Прокуратура РТ изучит обстоятельства трагического ДТП, в котором погибли три ребенка

Представитель прокуратуры Мензелинского района выехал на место происшествия, где погибли три мальчика, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие ДТП, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения на месте аварии», – сообщил Галиев.

Напомним, страшная трагедия случилась под Мензелинском. Автоледи насмерть сбила троих мальчиков между селами Верхний и Подгорный Такермен.