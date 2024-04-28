Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура РТ изучит обстоятельства трагического ДТП, в котором погибли три ребенка
Представитель прокуратуры Мензелинского района выехал на место происшествия, где погибли три мальчика, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.
«Прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие ДТП, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения на месте аварии», – сообщил Галиев.
Напомним, страшная трагедия случилась под Мензелинском. Автоледи насмерть сбила троих мальчиков между селами Верхний и Подгорный Такермен.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников