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Происшествия 28 апреля 2024 23:00

Прокуратура РТ изучит обстоятельства трагического ДТП, в котором погибли три ребенка

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Представитель прокуратуры Мензелинского района выехал на место происшествия, где погибли три мальчика, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие ДТП, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения на месте аварии», – сообщил Галиев.

Напомним, страшная трагедия случилась под Мензелинском. Автоледи насмерть сбила троих мальчиков между селами Верхний и Подгорный Такермен.

#смертельное дтп
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