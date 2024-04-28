Под Мензелинском девушка на иномарке насмерть сбила троих мальчиков

Под Мензелинском произошло страшное ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, девушка за рулем Toyota сбила троих подростков.

Фото: © «Татар-информ»

Это случилось между селами Верхний Такермен и Подгорный Такермен.

По предварительным данным, мальчикам было 9, 10 и 13 лет. Все они погибли.