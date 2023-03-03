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Происшествия 3 марта 2023 09:47

Прокуратура проводит проверку после пожара с погибшим в старинном доме в Чистополе

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Прокуратура организовала проверку после пожара в двухэтажном доме в Чистополе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Фото: © Прокуратура РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня ночью пожар произошел в Усадебном комплексе Лизунова, расположенном на улице Ленина. Четверых человек доставили с ожогами в больницу, еще один мужчина скончался в карете скорой помощи.

Фото: © Прокуратура РТ

#пожар #смертельный пожар
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