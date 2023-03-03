Прокуратура проводит проверку после пожара с погибшим в старинном доме в Чистополе

Прокуратура организовала проверку после пожара в двухэтажном доме в Чистополе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Фото: © Прокуратура РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня ночью пожар произошел в Усадебном комплексе Лизунова, расположенном на улице Ленина. Четверых человек доставили с ожогами в больницу, еще один мужчина скончался в карете скорой помощи.