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Прокуратура проводит проверку после пожара с погибшим в старинном доме в Чистополе
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Прокуратура организовала проверку после пожара в двухэтажном доме в Чистополе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня ночью пожар произошел в Усадебном комплексе Лизунова, расположенном на улице Ленина. Четверых человек доставили с ожогами в больницу, еще один мужчина скончался в карете скорой помощи.
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