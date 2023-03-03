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Один человек погиб и четверо пострадали на пожаре в двухэтажке в Чистополе
Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Ленина в Чистополе поступило накануне в 21.46 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибышие на место сотрудники ПСЧ №67 выяснили, что огонь охватил лестничную площадку и коридор на втором этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. Подъезд окутало дымом.
Из окон с помощью лестницы пожарные спасли 8 человек. Еще пятерых вывели из здания с помощью маски спасаемого.
Пострадавших передали медикам. Однако несмотря на усилия врачей, 58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Еще четыре человека госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.
Площадь пожара на лестничной площадке и в коридоре составила 90 кв. метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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