Один человек погиб и четверо пострадали на пожаре в двухэтажке в Чистополе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Ленина в Чистополе поступило накануне в 21.46 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибышие на место сотрудники ПСЧ №67 выяснили, что огонь охватил лестничную площадку и коридор на втором этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. Подъезд окутало дымом.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Из окон с помощью лестницы пожарные спасли 8 человек. Еще пятерых вывели из здания с помощью маски спасаемого.

Пострадавших передали медикам. Однако несмотря на усилия врачей, 58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Еще четыре человека госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.

Площадь пожара на лестничной площадке и в коридоре составила 90 кв. метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.