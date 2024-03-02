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Происшествия 2 марта 2024 12:59

После падения снега на ребенка власти Зеленодольска требуют, чтобы УК очистили все крыши

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Сегодня мы опубликовали видео, на котором видно, как огромный пласт снега с крыши дома упал на двух взрослых и ребенка. Ребенка взрослым пришлось откапывать, чтобы вызволить из снежного плена.

Как сообщают в администрации Зеленодольска, собственник уже установлен. Сейчас он занимается очисткой крыши и прилегающей территории от снега.

«В Зеленодольском районе проводится системная работа по очистке кровли зданий многоквартирных домов и социальных объектов. Всем управляющим компаниям даны строгие рекомендации по недопущению скопления опасных снежно-ледяных масс на крышах домов», – сообщили в администрации.

Была начата проверка объектов малого и среднего предпринимательства по факту своевременной очистки крыш от снега.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура проверит, как исполняет обязанности зеленодольская организация, ответственная за своевременную очистку кровли от снега и наледи.

Он добавил, что в отношении виновных должностных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.

#сход снега с кровли
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