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Происшествия 2 марта 2024 08:40

Видео: В Зеленодольске на мужчин и ребенка упал с крыши огромный пласт снега

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В Зеленодольске на мужчин с ребенком с крыши обрушился огромный пласт снега. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как двое мужчин и ребенок проходят вдоль дома. В какой-то момент на них с крыши сорвался пласт снега. Мужчины выбрались сразу, а ребенка им пришлось откапывать.

#сход снега с кровли
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