Видео: В Зеленодольске на мужчин и ребенка упал с крыши огромный пласт снега

В Зеленодольске на мужчин с ребенком с крыши обрушился огромный пласт снега. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как двое мужчин и ребенок проходят вдоль дома. В какой-то момент на них с крыши сорвался пласт снега. Мужчины выбрались сразу, а ребенка им пришлось откапывать.