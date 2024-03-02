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Видео: В Зеленодольске на мужчин и ребенка упал с крыши огромный пласт снега
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В Зеленодольске на мужчин с ребенком с крыши обрушился огромный пласт снега. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, как двое мужчин и ребенок проходят вдоль дома. В какой-то момент на них с крыши сорвался пласт снега. Мужчины выбрались сразу, а ребенка им пришлось откапывать.
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