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Прокуратура проводит проверку информации о заболевании детей в челнинском учреждении
В Набережных Челнах прокуратура начала проверку информации о заболевании детей в детском учреждении, сообщили в ведомстве.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдения ответственными лицами законодательства об основных гарантиях прав ребенка, об образовании, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах зарегистрировано 5 случаев заболевания корью. Один из них произошел в частном детском центре. В связи с этим деятельность детского учреждения приостановлена на 40 суток.
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