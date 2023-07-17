Прокуратура проводит проверку информации о заболевании детей в челнинском учреждении

В Набережных Челнах прокуратура начала проверку информации о заболевании детей в детском учреждении, сообщили в ведомстве.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдения ответственными лицами законодательства об основных гарантиях прав ребенка, об образовании, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах зарегистрировано 5 случаев заболевания корью. Один из них произошел в частном детском центре. В связи с этим деятельность детского учреждения приостановлена на 40 суток.