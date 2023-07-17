В Набережных Челнах закрыт детский центр в связи со вспышкой кори

На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 5 случаев заболевания корью. Один из них произошел в частном детском центре. В связи с этим деятельность детского учреждения приостановлена на 40 суток. О ситуации со вспышками заболевания корью в городе на деловом понедельнике доложил главный санврач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

По его словам, сложность ситуации с вакцинацией и ревакцинацией заключается в том, что большая часть контактников сейчас находятся в отпусках. Кроме того, есть определенный процент принципиальных отказников.

Мэр Автограда Наиль Магдеев поручил Ильгизяру Бариеву в течение недели провести анализ ситуации и дать подробный отчет.

«Есть проблема, скажите как специалист – что нам надо сделать. В свое время мы, засучив рукава, делали прививки и от кори, и от оспы. И советская система здравоохранения считалась, по оценкам различных источников, одной из лучших. Сейчас мы имеем один инструмент – убеждение. Поэтому, используя все площадки коммуникаций, расскажите и о последствиях, и о профилактике. Нам дорог каждый ребенок», – потребовал градоначальник.