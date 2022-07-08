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Ру Тат
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Происшествия
8 июля 2022  21:06

Прокуратура проводит проверку после того, как в Нижнекамске утонул подросток

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Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту гибели подростка в реке в поселке Красный Ключ. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение
требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах», – утончил Галиев.

На место выехал заместитель прокурор района Рустем Хазипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске утонул 15-летний подросток.

 

#Прокуратура РТ #утонул мальчик
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