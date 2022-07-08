Прокуратура проводит проверку после того, как в Нижнекамске утонул подросток

Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту гибели подростка в реке в поселке Красный Ключ. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение

требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах», – утончил Галиев.

На место выехал заместитель прокурор района Рустем Хазипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске утонул 15-летний подросток.