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Происшествия
8 июля 2022  20:12

В Нижнекамске утонул 15-летний подросток

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В Нижнекамске утонул 15-летний подросток
ГУ МЧС России по РТ

Трагедия произошла сегодня на Красном Ключе в Нижнекамске.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места трагедии, очевидцы сообщили о том, что пропал подросток.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №6 нашли погибшего мальчика, подняли на поверхность и доставили на берег. Известно, что погибшему мальчику было 15 лет.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что на пляже пропал подросток, поступило сегодня 18.53. Мальчик пришел купаться на Каму с друзьями и пропал.

Тело ребенка было найдено в 19.25 в 20 метрах от берега. Обстотельства трагедии выясняются.

#утонул мальчик #утонул ребенок
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