В Нижнекамске утонул 15-летний подросток

ГУ МЧС России по РТ

Трагедия произошла сегодня на Красном Ключе в Нижнекамске.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места трагедии, очевидцы сообщили о том, что пропал подросток.

Фото: © Валентин Кулагин

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №6 нашли погибшего мальчика, подняли на поверхность и доставили на берег. Известно, что погибшему мальчику было 15 лет.

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что на пляже пропал подросток, поступило сегодня 18.53. Мальчик пришел купаться на Каму с друзьями и пропал.

Тело ребенка было найдено в 19.25 в 20 метрах от берега. Обстотельства трагедии выясняются.