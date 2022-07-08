В Нижнекамске утонул 15-летний подросток
Трагедия произошла сегодня на Красном Ключе в Нижнекамске.
Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места трагедии, очевидцы сообщили о том, что пропал подросток.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО №6 нашли погибшего мальчика, подняли на поверхность и доставили на берег. Известно, что погибшему мальчику было 15 лет.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что на пляже пропал подросток, поступило сегодня 18.53. Мальчик пришел купаться на Каму с друзьями и пропал.
Тело ребенка было найдено в 19.25 в 20 метрах от берега. Обстотельства трагедии выясняются.