Прокуратура проверяет обстоятельства массовой аварии на трассе в Мамадышском районе РТ

По факту массовой аварии в Татарстане организована проверка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, ДТП произошло у деревни Нижние Яки в Мамадышском районе. По предварительным данным, там столкнулись два легковых автомобиля, три фуры и две «ГАЗели». Пострадал один человек.

На место происшествия выехал прокурор Мамадышского района Евгений Почкин. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства ДТП , а также даст оценку работе дорожных служб по обеспечению безопасности движения.

