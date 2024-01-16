news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 16 января 2024 14:16

Прокуратура проверяет обстоятельства массовой аварии на трассе в Мамадышском районе РТ

Скопировать ссылку

По факту массовой аварии в Татарстане организована проверка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, ДТП произошло у деревни Нижние Яки в Мамадышском районе. По предварительным данным, там столкнулись два легковых автомобиля, три фуры и две «ГАЗели». Пострадал один человек.

На место происшествия выехал прокурор Мамадышского района Евгений Почкин. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства ДТП , а также даст оценку работе дорожных служб по обеспечению безопасности движения.

#массовое ДТП
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2