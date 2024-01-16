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Прокуратура проверяет обстоятельства массовой аварии на трассе в Мамадышском районе РТ
По факту массовой аварии в Татарстане организована проверка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, ДТП произошло у деревни Нижние Яки в Мамадышском районе. По предварительным данным, там столкнулись два легковых автомобиля, три фуры и две «ГАЗели». Пострадал один человек.
На место происшествия выехал прокурор Мамадышского района Евгений Почкин. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства ДТП , а также даст оценку работе дорожных служб по обеспечению безопасности движения.
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