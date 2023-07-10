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Прокуратура проверяет обстоятельства гибели рабочего, которого в Челнах засыпало грунтом
Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту гибели рабочего на строительном объекте, сообщила и.о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Рушановна.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что трагедия произошла сегодня во второй половине дня на территории ЖК «Притяжение» на улице Вазила Маликова в городе Набережные Челны. Мужчину засыпало грунтом насмерть.
На место происшествия выехал прокурор Артур Абуталипов. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ и в случае выявления нарушений примет меры реагирования.
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