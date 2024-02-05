Прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с животными в Нижнекамском районе

Прокуратура Нижнекамска организовала проверку информации о жестоком обращении с животными, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что группа молодых людей расстреляла собаку возле села Шингальчи. Кроме того, выживших собак компания догнала и покалечила. Координатор федерального партийного проекта Единой России «Защита животного мира» в Татарстане Искандер Гиниятуллин попросил взять на контроль жестокое обращение с животными и отметил, что уже попросил главу Нижнекамского района Рамиля Муллина публично осудить данные преступления.

«Полиции поручено выяснить обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям причастных лиц», – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки и оценит итоговое процессуальное решение.