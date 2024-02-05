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Прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с животными в Нижнекамском районе
Прокуратура Нижнекамска организовала проверку информации о жестоком обращении с животными, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что группа молодых людей расстреляла собаку возле села Шингальчи. Кроме того, выживших собак компания догнала и покалечила. Координатор федерального партийного проекта Единой России «Защита животного мира» в Татарстане Искандер Гиниятуллин попросил взять на контроль жестокое обращение с животными и отметил, что уже попросил главу Нижнекамского района Рамиля Муллина публично осудить данные преступления.
«Полиции поручено выяснить обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям причастных лиц», – отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки и оценит итоговое процессуальное решение.
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