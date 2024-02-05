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Происшествия 5 февраля 2024 10:47

В Нижнекамском районе неизвестные на снегоходах расстреляли собак

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В Нижнекамском районе неизвестные на снегоходах устроили жестокую расправу над собаками. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил координатор федерального партийного проекта Единой России «Защита животного мира» в Татарстане Искандер Гиниятуллин.

В публикации указано, что группа молодых людей расстреляла собаку возле села Шингальчи. Кроме того, выживших собак компания догнала и покалечила.

Гиниятуллин попросил взять на контроль жестокое обращение с животными и отметил, что уже попросил главу Нижнекамского района Рамиля Муллина публично осудить данные преступления.

«Муллин ответил, что сообщение получил, прочитал, дал поручение подготовить для него информацию», – указал чиновник. Кроме того, он отметил, что правоохранители и прокуратура должны взять на контроль эту ситуацию.

Также Гиниятуллин добавил, что от лица федерального партийного проекта «Защита животного мира» в Татарстане обратится с заявлением о возбуждении уголовного дела.

#Жестокое обращение с животными
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