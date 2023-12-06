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Прокуратура проверит сообщение о собаке, которую держали в холодном авто в Нижнекамске
Прокуратура Нижнекамска проверит информацию о собаке, которую несколько дней держали в закрытом автомобиле. Информация об этом появилась в Telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее мы рассказывали, что в Нижнекамске хозяева бросили четвероногого друга в холодной машине. Сколько точно собака просидела в холодной машине, неизвестно. Но, по словам очевидцев, точно не один день. За окном -20 градусов. Автомобиль не трогался с места давно, сейчас он больше напоминает сугроб.
Горожане решил придать данный факт огласке, разместили пост в социальной сети. После обеда объявились родственники хозяев собаки. Они пояснили, что выгнать пса на мороз пришлось из-за аллергии на животное. Недугом страдает мать хозяина. Раньше ее содержали в частном доме, но жилье продали. Но все же под натиском общественности вызволить четвероногого им пришлось.
«Прокурору Нижнекамска поручено проверить информацию о жестоком обращении с животным и дать правовую оценку действиям причастных лиц», – отметили в прокуратуре.
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