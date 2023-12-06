В Нижнекамске спасли запертую в машине собаку после нескольких дней заточения

В Нижнекамске хозяева бросили четвероногого друга в холодной машине. По словам очевидцев, собака сидела в автомобиле уже не первый день. Хозяин заботливо приоткрыл окно, но вот о том, что гладкошерстный пес может замерзнуть, не подумал. Нижнекамцев эта ситуация возмутила. Весь день неравнодушные искали владельца.

«Каждый день здесь проезжаю, недели две вижу, что заднее окно открыто. Заглянули туда, а там собака, трясется вся, холодная», — рассказал прохожий.

Сколько точно собака просидела в холодной машине, неизвестно. Но, по словам очевидцев, точно не один день. За окном -20 градусов. Автомобиль не трогался с места давно, сейчас он больше напоминает сугроб. Хозяин вроде и кинул питомцу теплое покрывало, внутри стоит миска и даже есть игрушка, но от этого псу не легче.

«Такое отношение к животным неприемлемо», — убежден Альберт Корнилов, который одним из первых начал бить во все колокола.

Собака неагрессивная, чем она так не угодила своему хозяину — люди не понимают. Сегодня у этой машины было как никогда многолюдно. Сообщили даже в службу 112, но реакции не последовало. Собака как сидела, так и сидит.

«Это подсудная статья... жестокое обращение с животными. Сидит без движения», — вторит другой нижнекамец.

Горожане решил придать данный факт огласке, разместили пост в социальной сети. После обеда объявились родственники хозяева.

Они пояснили, что выгнать пса на мороз пришлось из-за аллергии на животное. Недугом страдает мать хозяина. Раньше ее содержали в частном доме, но жилье продали. Но всё же под натиском общественности вызволить четвероногого им пришлось.

Волонтеры взяли ситуацию на контроль. Но если бы не неравнодушные граждане, то в такой мороз собака могла не дожить до утра. С такой армией защитников животное теперь точно в безопасности.