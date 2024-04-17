Прокуратура проверит, соблюдены ли права пассажиров задерживающихся рейсов в РТ

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Приволжская транспортная прокуратура активно следит за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов в аэропортах Татарстана и Нижнего Новгорода, сообщили в ведомстве.

В соответствии с федеральными авиационными правилами авиакомпании обязаны предоставить пассажирам услуги на время ожидания.

Приволжская транспортная прокуратура создала мобильные приемные для пассажиров в этих аэропортах, где контролируется соблюдение их прав.

В случае выявления нарушений законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования. Пассажиры также имеют возможность обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

Напомним, сегодня в Нижнекамске, Казани и Нижнем Новгороде были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов.