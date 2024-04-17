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Аэропорт Казани: «Мы работаем в штатном режиме, об ограничениях сообщает Росавиация»
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что аэропорт «Казань» не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА.
Как сообщили в Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 МСК, Аэропорт Нижнего Новгорода – с 07:45 МСК.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
Как уточнил «Татар-информу» руководитель пресс-службы международного аэропорта Казани Адель Гатауллин, сегодня на запасной аэродром в Самару ушел самолет, который направлялся в Казань из Омска.
Сам же аэропорт «Казань» работает в штатном режиме.
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