Аэропорт Казани: «Мы работаем в штатном режиме, об ограничениях сообщает Росавиация»

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что аэропорт «Казань» не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА.

Как сообщили в Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 МСК, Аэропорт Нижнего Новгорода – с 07:45 МСК.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

Как уточнил «Татар-информу» руководитель пресс-службы международного аэропорта Казани Адель Гатауллин, сегодня на запасной аэродром в Самару ушел самолет, который направлялся в Казань из Омска.

Сам же аэропорт «Казань» работает в штатном режиме.