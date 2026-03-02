news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 марта 2026 13:21

Прокуратура провела проверку после обрушения части крыши дома в Пестрецах

Читайте нас в
Телеграм

Руководству ООО «УК-Пестрецы» грозит штраф за обрушение части крыши многоквартирного дома в селе Пестрецы. Об этом сообщает прокуратура РТ по итогам проведенной проверки.

«Татар-информ» рассказывал, что в селе Пестрецы частично обрушилась крыша многоквартирного дома на улице 65 лет Победы. Причиной стало большое скопление снега. Управляющая компания оперативно провела расчистку сошедшего снега, так как он заблокировал вход в подъезд.

По итогам прокурорской проверки возбуждены административные дела. Управляющей компании грозит штраф до 300 тысяч рублей, а директору – дисквалификация.

#пестречинкий район #обрушение крыши #прокуратура рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Руководителем «Боевого братства» Татарстана стал Вениамин Чубаренко

Руководителем «Боевого братства» Татарстана стал Вениамин Чубаренко

1 марта 2026
Рустам Минниханов оценил ход работ в центре уникальных ремесел Казани

Рустам Минниханов оценил ход работ в центре уникальных ремесел Казани

1 марта 2026