Прокуратура проследит за соблюдением прав пассажиров задержанного в Казани рейса в Турцию

Татарская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров в связи с длительной задержкой рейса авиакомпании «АзурЭйр» из Казани в Анталью.

По предварительным данным, 23 мая 2024 года вылет рейса AZV1021 по маршруту Казань - Анталья, запланированный на 04:45, был отложен ориентировочно до 16:30 по местному времени из-за позднего прибытия воздушного судна.

На задержанный рейс зарегистрировано 238 пассажиров, среди которых 62 несовершеннолетних. Во время ожидания вылета авиакомпания обязана предоставить пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорту присутствует представитель Татарской транспортной прокуратуры. Для пассажиров организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав задержанных пассажиров находится на контроле транспортных прокуроров.

В случае выявления нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону +7 (910) 796-59-45.

Напомним, в аэропорту Казани, а также в аэропорту Нижнекамска сегодня ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов, созданные с целью обезопасить перелеты.