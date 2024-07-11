Прокуратура потребовала закрыть «Гараж-500» в Набережных Челнах

В Набережночелнинский суд поступило заявление о закрытии агропромпарка «Заритал», на территории которого в декабре прошлого года практически полностью сгорел авторынок «Гараж-500». Информация появилась на сайте суда.

Отмечается, что на основании поручения прокуратуры Татарстана на территории аграрно-промышленного парка, принадлежащего Зарипову Н.Н., была проведена проверка. В результате были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

«По итогам проверки в Набережночелнинский городской суд поступило исковое заявление о запрете индивидуальному предпринимателю Зарипову Н.Н. эксплуатацию Аграрно-промышленного парка “Заритал”», – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, большой пожар в Набережных Челнов произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории агропромпарка «Заритал». Площадь пожара составила более 11,6 тыс. квадратных метров (первоначально – 6,8 тыс. квадратных метров). Сгорело 96 павильонов у 89 предпринимателей.