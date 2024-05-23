Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с трамваем в Казани

Прокуратура города Казани организовала проверку по факту трагической гибели рабочих на трамвайных путях, сообщила старший помощник Прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

Напомним, трагедия произошла 22 мая около 18:20, когда работники муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс» производили сборку стыка на трамвайных путях.

Надзорное ведомство тщательно разберется в деталях трагического случая на трамвайных путях Казани и причинах, которые к нему привели.

Также будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда на данном предприятии.