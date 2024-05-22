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Происшествия 22 мая 2024 19:40

В Казани трамвай насмерть сбил человека

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В Казани трамвай насмерть сбил мужчину, еще один человек в больнице. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, трагедия произошла сегодня вечером в районе ДК «Химиков». Вагоновожатая наехала на двоих мужчин, которые находились на трамвайных путях и осуществляли ремонтные работы.

«В результате один рабочий погиб, второго с тяжелыми травмами госпитализировали», – сообщили в ведомстве.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

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