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В Казани трамвай насмерть сбил человека
В Казани трамвай насмерть сбил мужчину, еще один человек в больнице. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, трагедия произошла сегодня вечером в районе ДК «Химиков». Вагоновожатая наехала на двоих мужчин, которые находились на трамвайных путях и осуществляли ремонтные работы.
«В результате один рабочий погиб, второго с тяжелыми травмами госпитализировали», – сообщили в ведомстве.
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