В Казани трамвай насмерть сбил человека

В Казани трамвай насмерть сбил мужчину, еще один человек в больнице. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, трагедия произошла сегодня вечером в районе ДК «Химиков». Вагоновожатая наехала на двоих мужчин, которые находились на трамвайных путях и осуществляли ремонтные работы.

«В результате один рабочий погиб, второго с тяжелыми травмами госпитализировали», – сообщили в ведомстве.