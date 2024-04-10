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Прокуратура организовала проверку после пожара рядом с ТЦ «Олимп» в Казани
На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Площадь возгорания составила 200 кв.м. Пожар в настоящее время ликвидирован.
По факту пожара организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, пожар случился в пристрое рядом с ТЦ «Олимп».
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