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Происшествия 10 апреля 2024 18:01

Появилось видео тушения пожара у ТЦ «Олимп» в Казани

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Появилось видео тушения пожара рядом с торговым центром «Олимп» в Казани.

Напомним, в 17:19 пожарные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение.

Площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет.

#пожар в казани
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