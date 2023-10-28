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Прокуратура организовала проверку из-за пожара в отеле Набережных Челнов
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в челнинском отеле, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Надзорное ведомство с привлечением профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности.
Сообщается, что на место происшествия отправилась запрокурора Челнов Диляра Гильманова. Представитель ведомства проконтролирует ситуацию с эвакуацией, организацией временного размещения и питания гостей и персонала отеля.
Напомним, крупный пожар охватил здание отеля на Московском проспекте в Набережных Челнах. С огнем сражаются пожарные.
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