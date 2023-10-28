Прокуратура организовала проверку из-за пожара в отеле Набережных Челнов

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в челнинском отеле, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство с привлечением профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщается, что на место происшествия отправилась запрокурора Челнов Диляра Гильманова. Представитель ведомства проконтролирует ситуацию с эвакуацией, организацией временного размещения и питания гостей и персонала отеля.

Напомним, крупный пожар охватил здание отеля на Московском проспекте в Набережных Челнах. С огнем сражаются пожарные.