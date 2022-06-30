Прокуратура обжалует приговор экс-главе «Татагропромбанка», которому дали условный срок

Надзорное ведомство обжалует приговор бывшему руководителю «Татагропромбанка» Алексею Федорову из-за необоснованной переквалификации его действий, а также мягкости назначенного наказания. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что условным сроком отделался экс-глава «Татагропромбанка» Алексей Федоров по делу о превышениях полномочий.

Как напомнил Руслан Галиев, в прениях гособвинитель запросил для Федорова 4 года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишить его права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.