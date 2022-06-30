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Ру Тат
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Происшествия
30 июня 2022  16:29
Павел Климчак

Прокуратура обжалует приговор экс-главе «Татагропромбанка», которому дали условный срок

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Надзорное ведомство обжалует приговор бывшему руководителю «Татагропромбанка» Алексею Федорову из-за необоснованной переквалификации его действий, а также мягкости назначенного наказания. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что условным сроком отделался экс-глава «Татагропромбанка» Алексей Федоров по делу о превышениях полномочий.

Как напомнил Руслан Галиев, в прениях гособвинитель запросил для Федорова 4 года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишить его права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.

#приговор #обжалование решения суда
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