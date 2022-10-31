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Ру Тат
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Происшествия
31 октября 2022  12:09
Елена Саляхова

Прокуратура обжаловала решение суда вернуть дело «Тукаевских» на дорасследование

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Прокуратура обжаловала решение Вахитовского районного суда Казани о возврате дела ОПГ «Тукаевские» на дополнительное расследование. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Решение о том, чтобы вернуть дело нашумевшей группировки, было принято в октябре. Тогда суд сослался на ряд неточностей в обвинительном заключении.

Жалобу прокуратуры будет рассматривать Верховный суд Татарстана.  

По версии следствия, ОПГ «Тукаевские» основали четверо казанцев в 2009 году. Несколько лет участники группировки угоняли автомобили, портили чужое имущество, совершали разбойные нападения. Также им вменяют хищение 50 млн рублей у восьми граждан и одной фирмы, а также незаконный ввоз в Россию около семи тысяч иностранцев. 

Всего в деле «Тукаевских» 73 эпизода. На оглашение обвинительного заключения потребовалось три дня.

#опг тукаевский #обжалование решения суда
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