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Прокуратура назвала причины хлопка газа в казанской многоэтажке
Прокуратура Авиастроительного района Казани завершила проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в казанской многоэтажке, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, 9 января на кухне двухкомнатной квартиры многоэтажного дома по улице Максимова произошел хлопок газовоздушной смеси, загорелся тюль. Пожар потушили до прибытия специалистов.
«Установлено, что причинами инцидента стали нарушения при монтаже газовой плиты сотрудниками ЭПУ "Казаньгоргаз"», – отметили в прокуратуре.
В адрес генерального директора «Газпром трансгаз Казань» внесено представление с требованием устранить причины и условия выявленных нарушений, а также наказать виновных сотрудников.
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