В одной из многоэтажек на Максимова в Казани рванул газ

Сообщение о произошедшем поступило сегодня ночью, указали в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, загорелся тюль. Пожар потушили до прибытия специалистов.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«В результате повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, стеклопакет пластикового окна в помещении кухни», — отметили в ведомстве.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство организовало проверку.

«Ведомство совместно с профильными специалистами проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации и использовании внутридомового газового оборудования. Организовать надзорные мероприятия поручено прокурору Авиастроительного района Казани», – отметили в прокуратуре.