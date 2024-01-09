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В одной из многоэтажек на Максимова в Казани рванул газ
Сообщение о произошедшем поступило сегодня ночью, указали в ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, загорелся тюль. Пожар потушили до прибытия специалистов.
«В результате повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, стеклопакет пластикового окна в помещении кухни», — отметили в ведомстве.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство организовало проверку.
«Ведомство совместно с профильными специалистами проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации и использовании внутридомового газового оборудования. Организовать надзорные мероприятия поручено прокурору Авиастроительного района Казани», – отметили в прокуратуре.
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